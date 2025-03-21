Валюты / MCVT
MCVT: Mill City Ventures III Ltd
6.11 USD 0.32 (4.98%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCVT за сегодня изменился на -4.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.90, а максимальная — 6.45.
Следите за динамикой Mill City Ventures III Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MCVT
- Mill City Ventures to rebrand as SUI Group, change ticker to SUIG
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Mill City Ventures III: The SUI Treasury Investment (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures acquires 81.8 million SUI tokens for treasury
- Mill City reports Q2 earnings, launches SUI cryptocurrency treasury strategy
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Mill City Ventures holds 81.8 million SUI tokens valued at $316 million
- MCVT holds 81.9 million SUI tokens valued at $316 million
- Mill City partners with Galaxy Digital for $450 million SUI treasury
- Mill City Ventures secures $500 million equity line for SUI treasury strategy
- Mill City Ventures closes $450 million placement for SUI blockchain strategy
- Mill City Ventures (MCVT) Stock Soars On $450M Deal To Create Crypto Treasury - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures III, Ltd. Announces $450,000,000 Private Placement to Initiate Sui Treasury Strategy
- SUI Joins Bitcoin, Ethereum With Its Own Treasury Company: Look Who's Building A $450 Million Reserve - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City stock soars after $450M placement for Sui crypto treasury
- Mill City Ventures to adopt Sui treasury strategy in $450 million deal
- Mill City Ventures raises $450 million for SUI cryptocurrency strategy
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
Дневной диапазон
5.90 6.45
Годовой диапазон
1.13 8.66
- Предыдущее закрытие
- 6.43
- Open
- 6.23
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Low
- 5.90
- High
- 6.45
- Объем
- 827
- Дневное изменение
- -4.98%
- Месячное изменение
- -1.45%
- 6-месячное изменение
- 211.73%
- Годовое изменение
- 118.21%
