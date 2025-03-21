クォートセクション
通貨 / MCVT
MCVT: Mill City Ventures III Ltd

6.11 USD 0.32 (4.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCVTの今日の為替レートは、-4.98%変化しました。日中、通貨は1あたり5.90の安値と6.45の高値で取引されました。

Mill City Ventures III Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

MCVT News

1日のレンジ
5.90 6.45
1年のレンジ
1.13 8.66
以前の終値
6.43
始値
6.23
買値
6.11
買値
6.41
安値
5.90
高値
6.45
出来高
827
1日の変化
-4.98%
1ヶ月の変化
-1.45%
6ヶ月の変化
211.73%
1年の変化
118.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K