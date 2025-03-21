通貨 / MCVT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
MCVT: Mill City Ventures III Ltd
6.11 USD 0.32 (4.98%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCVTの今日の為替レートは、-4.98%変化しました。日中、通貨は1あたり5.90の安値と6.45の高値で取引されました。
Mill City Ventures III Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
MCVT News
- Mill City Ventures to rebrand as SUI Group, change ticker to SUIG
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Mill City Ventures III: The SUI Treasury Investment (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures acquires 81.8 million SUI tokens for treasury
- Mill City reports Q2 earnings, launches SUI cryptocurrency treasury strategy
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Mill City Ventures holds 81.8 million SUI tokens valued at $316 million
- MCVT holds 81.9 million SUI tokens valued at $316 million
- Mill City partners with Galaxy Digital for $450 million SUI treasury
- Mill City Ventures secures $500 million equity line for SUI treasury strategy
- Mill City Ventures closes $450 million placement for SUI blockchain strategy
- Mill City Ventures (MCVT) Stock Soars On $450M Deal To Create Crypto Treasury - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures III, Ltd. Announces $450,000,000 Private Placement to Initiate Sui Treasury Strategy
- SUI Joins Bitcoin, Ethereum With Its Own Treasury Company: Look Who's Building A $450 Million Reserve - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City stock soars after $450M placement for Sui crypto treasury
- Mill City Ventures to adopt Sui treasury strategy in $450 million deal
- Mill City Ventures raises $450 million for SUI cryptocurrency strategy
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
1日のレンジ
5.90 6.45
1年のレンジ
1.13 8.66
- 以前の終値
- 6.43
- 始値
- 6.23
- 買値
- 6.11
- 買値
- 6.41
- 安値
- 5.90
- 高値
- 6.45
- 出来高
- 827
- 1日の変化
- -4.98%
- 1ヶ月の変化
- -1.45%
- 6ヶ月の変化
- 211.73%
- 1年の変化
- 118.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K