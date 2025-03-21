KurseKategorien
Währungen / MCVT
Zurück zum Aktien

MCVT: Mill City Ventures III Ltd

6.11 USD 0.32 (4.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MCVT hat sich für heute um -4.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.90 bis zu einem Hoch von 6.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Mill City Ventures III Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCVT News

Tagesspanne
5.90 6.45
Jahresspanne
1.13 8.66
Vorheriger Schlusskurs
6.43
Eröffnung
6.23
Bid
6.11
Ask
6.41
Tief
5.90
Hoch
6.45
Volumen
827
Tagesänderung
-4.98%
Monatsänderung
-1.45%
6-Monatsänderung
211.73%
Jahresänderung
118.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K