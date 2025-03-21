Währungen / MCVT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MCVT: Mill City Ventures III Ltd
6.11 USD 0.32 (4.98%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCVT hat sich für heute um -4.98% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.90 bis zu einem Hoch von 6.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Mill City Ventures III Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
MCVT News
- Mill City Ventures to rebrand as SUI Group, change ticker to SUIG
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Mill City Ventures III: The SUI Treasury Investment (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures acquires 81.8 million SUI tokens for treasury
- Mill City reports Q2 earnings, launches SUI cryptocurrency treasury strategy
- AMD and UnitedHealth among Wednesday’s market cap stock movers
- Mill City Ventures holds 81.8 million SUI tokens valued at $316 million
- MCVT holds 81.9 million SUI tokens valued at $316 million
- Mill City partners with Galaxy Digital for $450 million SUI treasury
- Mill City Ventures secures $500 million equity line for SUI treasury strategy
- Mill City Ventures closes $450 million placement for SUI blockchain strategy
- Mill City Ventures (MCVT) Stock Soars On $450M Deal To Create Crypto Treasury - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City Ventures III, Ltd. Announces $450,000,000 Private Placement to Initiate Sui Treasury Strategy
- SUI Joins Bitcoin, Ethereum With Its Own Treasury Company: Look Who's Building A $450 Million Reserve - Mill City Ventures III (NASDAQ:MCVT)
- Mill City stock soars after $450M placement for Sui crypto treasury
- Mill City Ventures to adopt Sui treasury strategy in $450 million deal
- Mill City Ventures raises $450 million for SUI cryptocurrency strategy
- Why Celcuity Shares Are Trading Higher By Around 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Anghami (NASDAQ:ANGH), ATAI Life Sciences (NASDAQ:ATAI)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.47%
- Why Ouster Shares Are Trading Higher By Around 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AuthID (NASDAQ:AUID), Allurion Technologies (NYSE:ALUR)
Tagesspanne
5.90 6.45
Jahresspanne
1.13 8.66
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.43
- Eröffnung
- 6.23
- Bid
- 6.11
- Ask
- 6.41
- Tief
- 5.90
- Hoch
- 6.45
- Volumen
- 827
- Tagesänderung
- -4.98%
- Monatsänderung
- -1.45%
- 6-Monatsänderung
- 211.73%
- Jahresänderung
- 118.21%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K