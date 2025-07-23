FiyatlarBölümler
MCRI: Monarch Casino & Resort Inc

102.22 USD 0.35 (0.34%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCRI fiyatı bugün -0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 100.92 ve Yüksek fiyatı olarak 103.10 aralığında işlem gördü.

Monarch Casino & Resort Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
100.92 103.10
Yıllık aralık
69.99 113.88
Önceki kapanış
102.57
Açılış
102.22
Satış
102.22
Alış
102.52
Düşük
100.92
Yüksek
103.10
Hacim
291
Günlük değişim
-0.34%
Aylık değişim
-0.83%
6 aylık değişim
30.47%
Yıllık değişim
31.00%
21 Eylül, Pazar