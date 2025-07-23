통화 / MCRI
MCRI: Monarch Casino & Resort Inc
102.22 USD 0.35 (0.34%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCRI 환율이 오늘 -0.34%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 100.92이고 고가는 103.10이었습니다.
Monarch Casino & Resort Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MCRI News
- Craig Sullivan, Monarch Casino director, sells $1.28m in MCRI stock
- Monarch Casino CEO Farahi sells $211k in shares
일일 변동 비율
100.92 103.10
년간 변동
69.99 113.88
- 이전 종가
- 102.57
- 시가
- 102.22
- Bid
- 102.22
- Ask
- 102.52
- 저가
- 100.92
- 고가
- 103.10
- 볼륨
- 291
- 일일 변동
- -0.34%
- 월 변동
- -0.83%
- 6개월 변동
- 30.47%
- 년간 변동율
- 31.00%
20 9월, 토요일