货币 / MCRI
MCRI: Monarch Casino & Resort Inc
101.77 USD 0.66 (0.65%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCRI汇率已更改0.65%。当日，交易品种以低点101.41和高点102.37进行交易。
关注Monarch Casino & Resort Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
101.41 102.37
年范围
69.99 113.88
- 前一天收盘价
- 101.11
- 开盘价
- 101.85
- 卖价
- 101.77
- 买价
- 102.07
- 最低价
- 101.41
- 最高价
- 102.37
- 交易量
- 48
- 日变化
- 0.65%
- 月变化
- -1.27%
- 6个月变化
- 29.89%
- 年变化
- 30.42%
