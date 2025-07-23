Валюты / MCRI
MCRI: Monarch Casino & Resort Inc
101.11 USD 0.59 (0.58%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCRI за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 100.19, а максимальная — 102.04.
Следите за динамикой Monarch Casino & Resort Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MCRI
Дневной диапазон
100.19 102.04
Годовой диапазон
69.99 113.88
- Предыдущее закрытие
- 101.70
- Open
- 101.35
- Bid
- 101.11
- Ask
- 101.41
- Low
- 100.19
- High
- 102.04
- Объем
- 104
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- -1.91%
- 6-месячное изменение
- 29.05%
- Годовое изменение
- 29.58%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.