MCRI: Monarch Casino & Resort Inc
102.57 USD 1.17 (1.15%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCRI hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.91 bis zu einem Hoch von 102.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die Monarch Casino & Resort Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
100.91 102.93
Jahresspanne
69.99 113.88
- Vorheriger Schlusskurs
- 101.40
- Eröffnung
- 101.63
- Bid
- 102.57
- Ask
- 102.87
- Tief
- 100.91
- Hoch
- 102.93
- Volumen
- 219
- Tagesänderung
- 1.15%
- Monatsänderung
- -0.49%
- 6-Monatsänderung
- 30.91%
- Jahresänderung
- 31.45%
