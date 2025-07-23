KurseKategorien
Währungen / MCRI
Zurück zum Aktien

MCRI: Monarch Casino & Resort Inc

102.57 USD 1.17 (1.15%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MCRI hat sich für heute um 1.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.91 bis zu einem Hoch von 102.93 gehandelt.

Verfolgen Sie die Monarch Casino & Resort Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCRI News

Tagesspanne
100.91 102.93
Jahresspanne
69.99 113.88
Vorheriger Schlusskurs
101.40
Eröffnung
101.63
Bid
102.57
Ask
102.87
Tief
100.91
Hoch
102.93
Volumen
219
Tagesänderung
1.15%
Monatsänderung
-0.49%
6-Monatsänderung
30.91%
Jahresänderung
31.45%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K