クォートセクション
通貨 / MCRI
株に戻る

MCRI: Monarch Casino & Resort Inc

102.57 USD 1.17 (1.15%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCRIの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり100.91の安値と102.93の高値で取引されました。

Monarch Casino & Resort Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCRI News

1日のレンジ
100.91 102.93
1年のレンジ
69.99 113.88
以前の終値
101.40
始値
101.63
買値
102.57
買値
102.87
安値
100.91
高値
102.93
出来高
219
1日の変化
1.15%
1ヶ月の変化
-0.49%
6ヶ月の変化
30.91%
1年の変化
31.45%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K