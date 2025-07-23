通貨 / MCRI
MCRI: Monarch Casino & Resort Inc
102.57 USD 1.17 (1.15%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCRIの今日の為替レートは、1.15%変化しました。日中、通貨は1あたり100.91の安値と102.93の高値で取引されました。
Monarch Casino & Resort Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MCRI News
1日のレンジ
100.91 102.93
1年のレンジ
69.99 113.88
- 以前の終値
- 101.40
- 始値
- 101.63
- 買値
- 102.57
- 買値
- 102.87
- 安値
- 100.91
- 高値
- 102.93
- 出来高
- 219
- 1日の変化
- 1.15%
- 1ヶ月の変化
- -0.49%
- 6ヶ月の変化
- 30.91%
- 1年の変化
- 31.45%
