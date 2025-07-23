Divisas / MCRI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MCRI: Monarch Casino & Resort Inc
101.40 USD 0.29 (0.29%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MCRI de hoy ha cambiado un 0.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 101.05, mientras que el máximo ha alcanzado 103.27.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Monarch Casino & Resort Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCRI News
- Roblox Trades 15% Below Its 52-Week High: How to Play the Stock?
- Is Hengan International Group Co. (HEGIY) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Bally's (NYSE:BALY): Deleveraging To Leverage Again
- Can Roblox's Creator Economy Unlock Its Next Phase of Monetization?
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series C (FWONK) This Year?
- RBLX Stock Trades at Premium Value: Should You Buy, Sell or Hold?
- Hyatt Q2 Earnings & Revenues Beat, System-Wide Hotel RevPAR Up Y/Y
- Wynn Resorts Gears Up for Q2 Earnings: Things to Keep in Mind
- Hyatt to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Marriott Stock Up as Q2 Earnings Beat Estimates, RevPAR Rises Y/Y
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Is Carnival (CCL) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Royal Caribbean Booking Momentum Strong in Q2, Demand Resilient
- Norwegian Cruise Stock Up Despite Q2 Earnings & Revenue Miss
- Roblox Stock Before Q2 Earnings: Buy Now or Wait for Results?
- Caesars Entertainment Q2 Earnings Miss Estimates, Decline Y/Y
- Royal Caribbean Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Down
- Roblox Stock Soars 79% in 3 Months: Lock in Gains or Hold Tight?
- Las Vegas Sands' Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Up
- Mattel Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Craig Sullivan, Monarch Casino director, sells $1.28m in MCRI stock
- Monarch Casino CEO Farahi sells $211k in shares
- Hasbro's Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Stock Up
- Hilton's Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
Rango diario
101.05 103.27
Rango anual
69.99 113.88
- Cierres anteriores
- 101.11
- Open
- 101.85
- Bid
- 101.40
- Ask
- 101.70
- Low
- 101.05
- High
- 103.27
- Volumen
- 169
- Cambio diario
- 0.29%
- Cambio mensual
- -1.63%
- Cambio a 6 meses
- 29.42%
- Cambio anual
- 29.95%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B