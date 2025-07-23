Devises / MCRI
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MCRI: Monarch Casino & Resort Inc
102.22 USD 0.35 (0.34%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MCRI a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.92 et à un maximum de 103.10.
Suivez la dynamique Monarch Casino & Resort Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCRI Nouvelles
- Roblox Trades 15% Below Its 52-Week High: How to Play the Stock?
- Is Hengan International Group Co. (HEGIY) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Bally's (NYSE:BALY): Deleveraging To Leverage Again
- Can Roblox's Creator Economy Unlock Its Next Phase of Monetization?
- Are Consumer Discretionary Stocks Lagging Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series C (FWONK) This Year?
- RBLX Stock Trades at Premium Value: Should You Buy, Sell or Hold?
- Hyatt Q2 Earnings & Revenues Beat, System-Wide Hotel RevPAR Up Y/Y
- Wynn Resorts Gears Up for Q2 Earnings: Things to Keep in Mind
- Hyatt to Post Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Marriott Stock Up as Q2 Earnings Beat Estimates, RevPAR Rises Y/Y
- A 12-Stock Sane Portfolio for Crazy Times
- Is Carnival (CCL) Stock Outpacing Its Consumer Discretionary Peers This Year?
- Royal Caribbean Booking Momentum Strong in Q2, Demand Resilient
- Norwegian Cruise Stock Up Despite Q2 Earnings & Revenue Miss
- Roblox Stock Before Q2 Earnings: Buy Now or Wait for Results?
- Caesars Entertainment Q2 Earnings Miss Estimates, Decline Y/Y
- Royal Caribbean Q2 Earnings Beat Estimates, Revenues Miss, Stock Down
- Roblox Stock Soars 79% in 3 Months: Lock in Gains or Hold Tight?
- Las Vegas Sands' Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Stock Up
- Mattel Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Decline Y/Y
- Craig Sullivan, Monarch Casino director, sells $1.28m in MCRI stock
- Monarch Casino CEO Farahi sells $211k in shares
- Hasbro's Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates, Stock Up
- Hilton's Q2 Earnings Surpass Estimates, Revenues Rise Y/Y
Range quotidien
100.92 103.10
Range Annuel
69.99 113.88
- Clôture Précédente
- 102.57
- Ouverture
- 102.22
- Bid
- 102.22
- Ask
- 102.52
- Plus Bas
- 100.92
- Plus Haut
- 103.10
- Volume
- 291
- Changement quotidien
- -0.34%
- Changement Mensuel
- -0.83%
- Changement à 6 Mois
- 30.47%
- Changement Annuel
- 31.00%
20 septembre, samedi