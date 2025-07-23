CotationsSections
Devises / MCRI
Retour à Actions

MCRI: Monarch Casino & Resort Inc

102.22 USD 0.35 (0.34%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MCRI a changé de -0.34% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 100.92 et à un maximum de 103.10.

Suivez la dynamique Monarch Casino & Resort Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCRI Nouvelles

Range quotidien
100.92 103.10
Range Annuel
69.99 113.88
Clôture Précédente
102.57
Ouverture
102.22
Bid
102.22
Ask
102.52
Plus Bas
100.92
Plus Haut
103.10
Volume
291
Changement quotidien
-0.34%
Changement Mensuel
-0.83%
Changement à 6 Mois
30.47%
Changement Annuel
31.00%
20 septembre, samedi