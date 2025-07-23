QuotazioniSezioni
MCRI: Monarch Casino & Resort Inc

102.22 USD 0.35 (0.34%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCRI ha avuto una variazione del -0.34% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 100.92 e ad un massimo di 103.10.

Intervallo Giornaliero
100.92 103.10
Intervallo Annuale
69.99 113.88
Chiusura Precedente
102.57
Apertura
102.22
Bid
102.22
Ask
102.52
Minimo
100.92
Massimo
103.10
Volume
291
Variazione giornaliera
-0.34%
Variazione Mensile
-0.83%
Variazione Semestrale
30.47%
Variazione Annuale
31.00%
20 settembre, sabato