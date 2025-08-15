FiyatlarBölümler
MCHP: Microchip Technology Incorporated

65.15 USD 1.11 (1.68%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCHP fiyatı bugün -1.68% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 63.87 ve Yüksek fiyatı olarak 66.50 aralığında işlem gördü.

Microchip Technology Incorporated hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Günlük aralık
63.87 66.50
Yıllık aralık
34.12 80.33
Önceki kapanış
66.26
Açılış
66.31
Satış
65.15
Alış
65.45
Düşük
63.87
Yüksek
66.50
Hacim
13.913 K
Günlük değişim
-1.68%
Aylık değişim
2.86%
6 aylık değişim
34.25%
Yıllık değişim
-18.55%
