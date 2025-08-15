통화 / MCHP
MCHP: Microchip Technology Incorporated
65.15 USD 1.11 (1.68%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MCHP 환율이 오늘 -1.68%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 63.87이고 고가는 66.50이었습니다.
Microchip Technology Incorporated 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MCHP News
- Microchip launches new gigabit ethernet switches for industrial networks
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- 브로드컴 CEO Tan Hock E, 5천만 달러 상당 주식 매도
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- 웰스파고, 마이크로칩에 대해 동일 비중 평가 시작, 실적 기대치 높다고 평가
- Wells Fargo starts Microchip at Equal Weight, sees high bar for earnings
- 중국, 미국 반도체 조사 착수 후 반도체 주식 하락
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- 웰스 파고, 마이크로칩 테크놀로지 ’동일 비중’으로 투자 개시
- Wells Fargo initiates Microchip Technology stock with Equal Weight rating
- Deca and SST partner to develop NVM chiplet solution
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Goldman Sachs Communicopia +
- Microchip at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Focus
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
- Citi Says Chips Still Have Room to Run 'Buy the Dips'
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Columbia Dividend Opportunity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INUTX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
일일 변동 비율
63.87 66.50
년간 변동
34.12 80.33
- 이전 종가
- 66.26
- 시가
- 66.31
- Bid
- 65.15
- Ask
- 65.45
- 저가
- 63.87
- 고가
- 66.50
- 볼륨
- 13.913 K
- 일일 변동
- -1.68%
- 월 변동
- 2.86%
- 6개월 변동
- 34.25%
- 년간 변동율
- -18.55%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K