MCHP: Microchip Technology Incorporated
66.26 USD 0.48 (0.73%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCHP hat sich für heute um 0.73% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 65.96 bis zu einem Hoch von 67.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die Microchip Technology Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
65.96 67.86
Jahresspanne
34.12 80.33
- Vorheriger Schlusskurs
- 65.78
- Eröffnung
- 67.02
- Bid
- 66.26
- Ask
- 66.56
- Tief
- 65.96
- Hoch
- 67.86
- Volumen
- 19.792 K
- Tagesänderung
- 0.73%
- Monatsänderung
- 4.61%
- 6-Monatsänderung
- 36.53%
- Jahresänderung
- -17.16%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K