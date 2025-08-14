Moedas / MCHP
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MCHP: Microchip Technology Incorporated
65.78 USD 1.33 (2.06%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCHP para hoje mudou para 2.06%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 63.99 e o mais alto foi 67.62.
Veja a dinâmica do par de moedas Microchip Technology Incorporated. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHP Notícias
- Microchip launches new gigabit ethernet switches for industrial networks
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- Wells Fargo inicia cobertura da Microchip com classificação Neutra
- Wells Fargo starts Microchip at Equal Weight, sees high bar for earnings
- Ações de semicondutores caem após China lançar investigações sobre chips dos EUA
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- Wells Fargo inicia cobertura da Microchip Technology com classificação Neutra
- Wells Fargo initiates Microchip Technology stock with Equal Weight rating
- Deca and SST partner to develop NVM chiplet solution
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Goldman Sachs Communicopia +
- Microchip at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Focus
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
- Citi Says Chips Still Have Room to Run 'Buy the Dips'
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Columbia Dividend Opportunity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INUTX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at KeyBanc Technology Leadership Forum Conference Transcript
Faixa diária
63.99 67.62
Faixa anual
34.12 80.33
- Fechamento anterior
- 64.45
- Open
- 64.39
- Bid
- 65.78
- Ask
- 66.08
- Low
- 63.99
- High
- 67.62
- Volume
- 18.615 K
- Mudança diária
- 2.06%
- Mudança mensal
- 3.85%
- Mudança de 6 meses
- 35.55%
- Mudança anual
- -17.76%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh