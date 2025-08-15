クォートセクション
通貨 / MCHP
MCHP: Microchip Technology Incorporated

66.26 USD 0.48 (0.73%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCHPの今日の為替レートは、0.73%変化しました。日中、通貨は1あたり65.96の安値と67.86の高値で取引されました。

Microchip Technology Incorporatedダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
65.96 67.86
1年のレンジ
34.12 80.33
以前の終値
65.78
始値
67.02
買値
66.26
買値
66.56
安値
65.96
高値
67.86
出来高
19.792 K
1日の変化
0.73%
1ヶ月の変化
4.61%
6ヶ月の変化
36.53%
1年の変化
-17.16%
