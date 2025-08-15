QuotazioniSezioni
MCHP
MCHP: Microchip Technology Incorporated

65.15 USD 1.11 (1.68%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCHP ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.87 e ad un massimo di 66.50.

Segui le dinamiche di Microchip Technology Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
63.87 66.50
Intervallo Annuale
34.12 80.33
Chiusura Precedente
66.26
Apertura
66.31
Bid
65.15
Ask
65.45
Minimo
63.87
Massimo
66.50
Volume
13.913 K
Variazione giornaliera
-1.68%
Variazione Mensile
2.86%
Variazione Semestrale
34.25%
Variazione Annuale
-18.55%
20 settembre, sabato