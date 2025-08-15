Valute / MCHP
MCHP: Microchip Technology Incorporated
65.15 USD 1.11 (1.68%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MCHP ha avuto una variazione del -1.68% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 63.87 e ad un massimo di 66.50.
Segui le dinamiche di Microchip Technology Incorporated. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
63.87 66.50
Intervallo Annuale
34.12 80.33
- Chiusura Precedente
- 66.26
- Apertura
- 66.31
- Bid
- 65.15
- Ask
- 65.45
- Minimo
- 63.87
- Massimo
- 66.50
- Volume
- 13.913 K
- Variazione giornaliera
- -1.68%
- Variazione Mensile
- 2.86%
- Variazione Semestrale
- 34.25%
- Variazione Annuale
- -18.55%
20 settembre, sabato