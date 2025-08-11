货币 / MCHP
MCHP: Microchip Technology Incorporated
64.45 USD 1.28 (2.03%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCHP汇率已更改2.03%。当日，交易品种以低点63.29和高点64.72进行交易。
关注Microchip Technology Incorporated动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MCHP新闻
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- 博通公司CEO陈福阳出售价值5000万美元股票
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- Wells Fargo starts Microchip at Equal Weight, sees high bar for earnings
- 中国对美国芯片发起调查，半导体股价下跌
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- 富国银行对微芯科技股票启动覆盖，给予"持平"评级
- Wells Fargo initiates Microchip Technology stock with Equal Weight rating
- Deca and SST partner to develop NVM chiplet solution
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Goldman Sachs Communicopia +
- Microchip at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Focus
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
- Citi Says Chips Still Have Room to Run 'Buy the Dips'
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Columbia Dividend Opportunity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INUTX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at KeyBanc Technology Leadership Forum Conference Transcript
- Investing in Microchip Tech (MCHP)? Don't Miss Assessing Its International Revenue Trends
日范围
63.29 64.72
年范围
34.12 80.33
- 前一天收盘价
- 63.17
- 开盘价
- 63.64
- 卖价
- 64.45
- 买价
- 64.75
- 最低价
- 63.29
- 最高价
- 64.72
- 交易量
- 17.477 K
- 日变化
- 2.03%
- 月变化
- 1.75%
- 6个月变化
- 32.80%
- 年变化
- -19.43%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值