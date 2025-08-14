Валюты / MCHP
MCHP: Microchip Technology Incorporated
64.45 USD 1.28 (2.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCHP за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.29, а максимальная — 64.72.
Следите за динамикой Microchip Technology Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MCHP
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- Гендиректор Broadcom (AVGO) Тан Хок Э продает акции на $50 млн
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- Wells Fargo начинает освещение Microchip с рейтингом "Равный вес"
- Wells Fargo starts Microchip at Equal Weight, sees high bar for earnings
- Акции полупроводниковых компаний падают после начала расследований Китаем против американских чипов
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- Wells Fargo начинает освещение акций Microchip Technology с рейтингом Equal Weight
- Wells Fargo initiates Microchip Technology stock with Equal Weight rating
- Deca and SST partner to develop NVM chiplet solution
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Goldman Sachs Communicopia +
- Microchip at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Focus
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
- Citi Says Chips Still Have Room to Run 'Buy the Dips'
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Columbia Flexible Capital Income Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:CFIAX)
- Columbia Dividend Opportunity Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:INUTX)
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 17
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at KeyBanc Technology Leadership Forum Conference Transcript
Дневной диапазон
63.29 64.72
Годовой диапазон
34.12 80.33
- Предыдущее закрытие
- 63.17
- Open
- 63.64
- Bid
- 64.45
- Ask
- 64.75
- Low
- 63.29
- High
- 64.72
- Объем
- 17.477 K
- Дневное изменение
- 2.03%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 32.80%
- Годовое изменение
- -19.43%
