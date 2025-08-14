КотировкиРазделы
MCHP: Microchip Technology Incorporated

64.45 USD 1.28 (2.03%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCHP за сегодня изменился на 2.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 63.29, а максимальная — 64.72.

Следите за динамикой Microchip Technology Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
63.29 64.72
Годовой диапазон
34.12 80.33
Предыдущее закрытие
63.17
Open
63.64
Bid
64.45
Ask
64.75
Low
63.29
High
64.72
Объем
17.477 K
Дневное изменение
2.03%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
32.80%
Годовое изменение
-19.43%
