Divisas / MCHP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MCHP: Microchip Technology Incorporated
65.78 USD 1.33 (2.06%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MCHP de hoy ha cambiado un 2.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 63.99, mientras que el máximo ha alcanzado 67.62.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Microchip Technology Incorporated. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHP News
- ValuEngine Weekly Market Summary And Commentary
- El director ejecutivo de Broadcom (AVGO) Tan Hock E vende acciones por 50 millones de dólares
- CEO de Broadcom (AVGO) Tan Hock E vende acciones por $50 millones
- Broadcom (AVGO) CEO Tan Hock E sells $50m in shares
- Wells Fargo inicia cobertura de Microchip con calificación de Igual Ponderación
- Wells Fargo inicia cobertura de Microchip con calificación Equal Weight
- Wells Fargo starts Microchip at Equal Weight, sees high bar for earnings
- Las acciones de semiconductores caen tras investigaciones de China sobre chips de EE.UU.
- Acciones de semiconductores caen tras investigaciones de China sobre chips de EE.UU.
- Semiconductor stocks fall after China launches US chip probes
- Wells Fargo inicia cobertura de Microchip Technology con calificación Equal Weight
- Wells Fargo inicia cobertura de Microchip Technology con calificación de Igual Ponderación
- Wells Fargo initiates Microchip Technology stock with Equal Weight rating
- Deca y SST se asocian para desarrollar una solución de chiplet NVM
- Deca and SST partner to develop NVM chiplet solution
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Goldman Sachs Communicopia +
- Microchip at Goldman Sachs Conference: Strategic Growth and AI Focus
- BofA cuts price targets on analog and auto chip stocks on choppy macro environment
- Timing Is Everything For This Niche Chipmaker
- Microchip Technology Incorporated (MCHP) Presents at Citi's 2025 Global Technology, Media
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 31
- Baird Mid Cap Growth Equity Q2 2025 Commentary
- Cantor Fitzgerald maintains Microchip Technology stock rating at Neutral
- Citi Says Chips Still Have Room to Run 'Buy the Dips'
Rango diario
63.99 67.62
Rango anual
34.12 80.33
- Cierres anteriores
- 64.45
- Open
- 64.39
- Bid
- 65.78
- Ask
- 66.08
- Low
- 63.99
- High
- 67.62
- Volumen
- 17.034 K
- Cambio diario
- 2.06%
- Cambio mensual
- 3.85%
- Cambio a 6 meses
- 35.55%
- Cambio anual
- -17.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B