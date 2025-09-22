FiyatlarBölümler
Dövizler / MCH
Geri dön - Hisse senetleri

MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF

29.57 USD 0.17 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MCH fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.48 ve Yüksek fiyatı olarak 29.58 aralığında işlem gördü.

Matthews International Funds Matthews China Active ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCH haberleri

Günlük aralık
29.48 29.58
Yıllık aralık
20.09 30.17
Önceki kapanış
29.74
Açılış
29.48
Satış
29.57
Alış
29.87
Düşük
29.48
Yüksek
29.58
Hacim
5
Günlük değişim
-0.57%
Aylık değişim
4.41%
6 aylık değişim
21.34%
Yıllık değişim
15.73%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
Cari Hesap
Açıklanan
Beklenti
$​-406.051 B
Önceki
$​-450.170 B
13:00
USD
Fed Başkanı Bowman'ın Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
4.04 M
Önceki
4.01 M
14:00
USD
Mevcut Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-2.0%
Önceki
2.0%
16:35
USD
Fed Başkanı Powell Konuşması
Açıklanan
Beklenti
Önceki
17:00
USD
2 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.641%