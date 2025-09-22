Dövizler / MCH
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF
29.57 USD 0.17 (0.57%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCH fiyatı bugün -0.57% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.48 ve Yüksek fiyatı olarak 29.58 aralığında işlem gördü.
Matthews International Funds Matthews China Active ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
29.48 29.58
Yıllık aralık
20.09 30.17
- Önceki kapanış
- 29.74
- Açılış
- 29.48
- Satış
- 29.57
- Alış
- 29.87
- Düşük
- 29.48
- Yüksek
- 29.58
- Hacim
- 5
- Günlük değişim
- -0.57%
- Aylık değişim
- 4.41%
- 6 aylık değişim
- 21.34%
- Yıllık değişim
- 15.73%
23 Eylül, Salı
12:30
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- $-406.051 B
- Önceki
- $-450.170 B
13:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 4.04 M
- Önceki
- 4.01 M
14:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -2.0%
- Önceki
- 2.0%
16:35
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.641%