Währungen / MCH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF
29.74 USD 0.04 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCH hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.67 bis zu einem Hoch von 29.74 gehandelt.
Verfolgen Sie die Matthews International Funds Matthews China Active ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
29.67 29.74
Jahresspanne
20.09 30.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.70
- Eröffnung
- 29.67
- Bid
- 29.74
- Ask
- 30.04
- Tief
- 29.67
- Hoch
- 29.74
- Volumen
- 2
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 5.01%
- 6-Monatsänderung
- 22.04%
- Jahresänderung
- 16.40%