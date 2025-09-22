Moedas / MCH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF
29.74 USD 0.04 (0.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCH para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.67 e o mais alto foi 29.74.
Veja a dinâmica do par de moedas Matthews International Funds Matthews China Active ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
29.67 29.74
Faixa anual
20.09 30.17
- Fechamento anterior
- 29.70
- Open
- 29.67
- Bid
- 29.74
- Ask
- 30.04
- Low
- 29.67
- High
- 29.74
- Volume
- 2
- Mudança diária
- 0.13%
- Mudança mensal
- 5.01%
- Mudança de 6 meses
- 22.04%
- Mudança anual
- 16.40%