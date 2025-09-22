CotaçõesSeções
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF

29.74 USD 0.04 (0.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MCH para hoje mudou para 0.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.67 e o mais alto foi 29.74.

Veja a dinâmica do par de moedas Matthews International Funds Matthews China Active ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
29.67 29.74
Faixa anual
20.09 30.17
Fechamento anterior
29.70
Open
29.67
Bid
29.74
Ask
30.04
Low
29.67
High
29.74
Volume
2
Mudança diária
0.13%
Mudança mensal
5.01%
Mudança de 6 meses
22.04%
Mudança anual
16.40%
22 setembro, segunda-feira
13:45
USD
EUA - Discurso de Williams, Membro do FOMC
Atu.
Projeç.
Prév.