MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF

29.58 USD 0.16 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCH ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.48 e ad un massimo di 29.58.

Segui le dinamiche di Matthews International Funds Matthews China Active ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
29.48 29.58
Intervallo Annuale
20.09 30.17
Chiusura Precedente
29.74
Apertura
29.48
Bid
29.58
Ask
29.88
Minimo
29.48
Massimo
29.58
Volume
2
Variazione giornaliera
-0.54%
Variazione Mensile
4.45%
Variazione Semestrale
21.38%
Variazione Annuale
15.77%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev