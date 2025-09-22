Valute / MCH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF
29.58 USD 0.16 (0.54%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MCH ha avuto una variazione del -0.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.48 e ad un massimo di 29.58.
Segui le dinamiche di Matthews International Funds Matthews China Active ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
29.48 29.58
Intervallo Annuale
20.09 30.17
- Chiusura Precedente
- 29.74
- Apertura
- 29.48
- Bid
- 29.58
- Ask
- 29.88
- Minimo
- 29.48
- Massimo
- 29.58
- Volume
- 2
- Variazione giornaliera
- -0.54%
- Variazione Mensile
- 4.45%
- Variazione Semestrale
- 21.38%
- Variazione Annuale
- 15.77%