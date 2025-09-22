КотировкиРазделы
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF

29.74 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MCH за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.67, а максимальная — 29.74.

Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews China Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
29.67 29.74
Годовой диапазон
20.09 30.17
Предыдущее закрытие
29.70
Open
29.67
Bid
29.74
Ask
30.04
Low
29.67
High
29.74
Объем
2
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
5.01%
6-месячное изменение
22.04%
Годовое изменение
16.40%
