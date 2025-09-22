Валюты / MCH
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF
29.74 USD 0.04 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCH за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.67, а максимальная — 29.74.
Следите за динамикой Matthews International Funds Matthews China Active ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
29.67 29.74
Годовой диапазон
20.09 30.17
- Предыдущее закрытие
- 29.70
- Open
- 29.67
- Bid
- 29.74
- Ask
- 30.04
- Low
- 29.67
- High
- 29.74
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.13%
- Месячное изменение
- 5.01%
- 6-месячное изменение
- 22.04%
- Годовое изменение
- 16.40%
