货币 / MCH
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF
29.74 USD 0.04 (0.13%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCH汇率已更改0.13%。当日，交易品种以低点29.67和高点29.74进行交易。
关注Matthews International Funds Matthews China Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
日范围
29.67 29.74
年范围
20.09 30.17
- 前一天收盘价
- 29.70
- 开盘价
- 29.67
- 卖价
- 29.74
- 买价
- 30.04
- 最低价
- 29.67
- 最高价
- 29.74
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.13%
- 月变化
- 5.01%
- 6个月变化
- 22.04%
- 年变化
- 16.40%