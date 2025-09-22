CotationsSections
Devises / MCH
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF

29.58 USD 0.16 (0.54%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MCH a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.48 et à un maximum de 29.58.

Suivez la dynamique Matthews International Funds Matthews China Active ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
29.48 29.58
Range Annuel
20.09 30.17
Clôture Précédente
29.74
Ouverture
29.48
Bid
29.58
Ask
29.88
Plus Bas
29.48
Plus Haut
29.58
Volume
2
Changement quotidien
-0.54%
Changement Mensuel
4.45%
Changement à 6 Mois
21.38%
Changement Annuel
15.77%
