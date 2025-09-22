クォートセクション
通貨 / MCH
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF

29.74 USD 0.04 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCHの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり29.67の安値と29.74の高値で取引されました。

Matthews International Funds Matthews China Active ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

MCH News

1日のレンジ
29.67 29.74
1年のレンジ
20.09 30.17
以前の終値
29.70
始値
29.67
買値
29.74
買値
30.04
安値
29.67
高値
29.74
出来高
2
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
5.01%
6ヶ月の変化
22.04%
1年の変化
16.40%
