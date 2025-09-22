通貨 / MCH
MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF
29.74 USD 0.04 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCHの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり29.67の安値と29.74の高値で取引されました。
Matthews International Funds Matthews China Active ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
29.67 29.74
1年のレンジ
20.09 30.17
- 以前の終値
- 29.70
- 始値
- 29.67
- 買値
- 29.74
- 買値
- 30.04
- 安値
- 29.67
- 高値
- 29.74
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 5.01%
- 6ヶ月の変化
- 22.04%
- 1年の変化
- 16.40%