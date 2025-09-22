CotizacionesSecciones
Divisas / MCH
Volver a Acciones

MCH: Matthews International Funds Matthews China Active ETF

29.74 USD 0.04 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MCH de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.67, mientras que el máximo ha alcanzado 29.74.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Matthews International Funds Matthews China Active ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCH News

Rango diario
29.67 29.74
Rango anual
20.09 30.17
Cierres anteriores
29.70
Open
29.67
Bid
29.74
Ask
30.04
Low
29.67
High
29.74
Volumen
2
Cambio diario
0.13%
Cambio mensual
5.01%
Cambio a 6 meses
22.04%
Cambio anual
16.40%
22 septiembre, lunes
13:45
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.