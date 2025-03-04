FiyatlarBölümler
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares

1.80 USD 0.27 (13.04%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

LRE fiyatı bugün -13.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.71 ve Yüksek fiyatı olarak 1.99 aralığında işlem gördü.

Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.71 1.99
Yıllık aralık
1.00 2.97
Önceki kapanış
2.07
Açılış
1.91
Satış
1.80
Alış
2.10
Düşük
1.71
Yüksek
1.99
Hacim
166
Günlük değişim
-13.04%
Aylık değişim
25.00%
6 aylık değişim
46.34%
Yıllık değişim
16.88%
21 Eylül, Pazar