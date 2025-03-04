Dövizler / LRE
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares
1.80 USD 0.27 (13.04%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LRE fiyatı bugün -13.04% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.71 ve Yüksek fiyatı olarak 1.99 aralığında işlem gördü.
Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
LRE haberleri
- Lead Real Estate Co., Ltd Announces the Sale of a Planned Hotel, ENT TERRACE TSUKIJI 6 CHOME, Where the Urban Development Project of the Decade in Tokyo is Taking Place
Günlük aralık
1.71 1.99
Yıllık aralık
1.00 2.97
- Önceki kapanış
- 2.07
- Açılış
- 1.91
- Satış
- 1.80
- Alış
- 2.10
- Düşük
- 1.71
- Yüksek
- 1.99
- Hacim
- 166
- Günlük değişim
- -13.04%
- Aylık değişim
- 25.00%
- 6 aylık değişim
- 46.34%
- Yıllık değişim
- 16.88%
21 Eylül, Pazar