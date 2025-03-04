Moedas / LRE
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares
2.07 USD 0.15 (6.76%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LRE para hoje mudou para -6.76%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.88 e o mais alto foi 2.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
LRE Notícias
- Lead Real Estate Co., Ltd Announces the Sale of a Planned Hotel, ENT TERRACE TSUKIJI 6 CHOME, Where the Urban Development Project of the Decade in Tokyo is Taking Place
Faixa diária
1.88 2.21
Faixa anual
1.00 2.97
- Fechamento anterior
- 2.22
- Open
- 2.07
- Bid
- 2.07
- Ask
- 2.37
- Low
- 1.88
- High
- 2.21
- Volume
- 117
- Mudança diária
- -6.76%
- Mudança mensal
- 43.75%
- Mudança de 6 meses
- 68.29%
- Mudança anual
- 34.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh