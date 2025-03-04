QuotazioniSezioni
LRE
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares

1.80 USD 0.27 (13.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio LRE ha avuto una variazione del -13.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.71 e ad un massimo di 1.99.

Segui le dinamiche di Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.71 1.99
Intervallo Annuale
1.00 2.97
Chiusura Precedente
2.07
Apertura
1.91
Bid
1.80
Ask
2.10
Minimo
1.71
Massimo
1.99
Volume
166
Variazione giornaliera
-13.04%
Variazione Mensile
25.00%
Variazione Semestrale
46.34%
Variazione Annuale
16.88%
