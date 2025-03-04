Valute / LRE
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares
1.80 USD 0.27 (13.04%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LRE ha avuto una variazione del -13.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.71 e ad un massimo di 1.99.
Segui le dinamiche di Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LRE News
Intervallo Giornaliero
1.71 1.99
Intervallo Annuale
1.00 2.97
- Chiusura Precedente
- 2.07
- Apertura
- 1.91
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Minimo
- 1.71
- Massimo
- 1.99
- Volume
- 166
- Variazione giornaliera
- -13.04%
- Variazione Mensile
- 25.00%
- Variazione Semestrale
- 46.34%
- Variazione Annuale
- 16.88%
