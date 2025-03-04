Devises / LRE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares
1.80 USD 0.27 (13.04%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LRE a changé de -13.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.71 et à un maximum de 1.99.
Suivez la dynamique Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRE Nouvelles
- Lancashire Holdings raises ROE guidance after strong first half
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- Lead Real Estate Co., Ltd Announces the Sale of a Planned Hotel, ENT TERRACE TSUKIJI 6 CHOME, Where the Urban Development Project of the Decade in Tokyo is Taking Place
- Berenberg reinstates Lancashire stock with hold, sets £6.70 target
- Beazley’s shares hit record after insurer’s profit beat, limited LA wildfire losses
Range quotidien
1.71 1.99
Range Annuel
1.00 2.97
- Clôture Précédente
- 2.07
- Ouverture
- 1.91
- Bid
- 1.80
- Ask
- 2.10
- Plus Bas
- 1.71
- Plus Haut
- 1.99
- Volume
- 166
- Changement quotidien
- -13.04%
- Changement Mensuel
- 25.00%
- Changement à 6 Mois
- 46.34%
- Changement Annuel
- 16.88%
20 septembre, samedi