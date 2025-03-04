Валюты / LRE
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares
2.11 USD 0.04 (1.86%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LRE за сегодня изменился на -1.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.00, а максимальная — 2.27.
Следите за динамикой Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LRE
- Lead Real Estate Co., Ltd Announces the Sale of a Planned Hotel, ENT TERRACE TSUKIJI 6 CHOME, Where the Urban Development Project of the Decade in Tokyo is Taking Place
Дневной диапазон
2.00 2.27
Годовой диапазон
1.00 2.97
- Предыдущее закрытие
- 2.15
- Open
- 2.05
- Bid
- 2.11
- Ask
- 2.41
- Low
- 2.00
- High
- 2.27
- Объем
- 480
- Дневное изменение
- -1.86%
- Месячное изменение
- 46.53%
- 6-месячное изменение
- 71.54%
- Годовое изменение
- 37.01%
