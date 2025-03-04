Währungen / LRE
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares
1.81 USD 0.26 (12.56%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LRE hat sich für heute um -12.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.71 bis zu einem Hoch von 1.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
LRE News
- Lead Real Estate Co., Ltd Announces the Sale of a Planned Hotel, ENT TERRACE TSUKIJI 6 CHOME, Where the Urban Development Project of the Decade in Tokyo is Taking Place
Tagesspanne
1.71 1.99
Jahresspanne
1.00 2.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.07
- Eröffnung
- 1.91
- Bid
- 1.81
- Ask
- 2.11
- Tief
- 1.71
- Hoch
- 1.99
- Volumen
- 141
- Tagesänderung
- -12.56%
- Monatsänderung
- 25.69%
- 6-Monatsänderung
- 47.15%
- Jahresänderung
- 17.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K