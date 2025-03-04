Divisas / LRE
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares
2.22 USD 0.11 (5.21%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LRE de hoy ha cambiado un 5.21%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.07, mientras que el máximo ha alcanzado 2.40.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRE News
- Lancashire Holdings raises ROE guidance after strong first half
- Grainger appoints Simon Fraser as chair designate
- Goldman shifts toward value in EU insurance, favors PE cheap mid-caps
- Lead Real Estate Co., Ltd Announces the Sale of a Planned Hotel, ENT TERRACE TSUKIJI 6 CHOME, Where the Urban Development Project of the Decade in Tokyo is Taking Place
- Berenberg reinstates Lancashire stock with hold, sets £6.70 target
- Beazley’s shares hit record after insurer’s profit beat, limited LA wildfire losses
Rango diario
2.07 2.40
Rango anual
1.00 2.97
- Cierres anteriores
- 2.11
- Open
- 2.29
- Bid
- 2.22
- Ask
- 2.52
- Low
- 2.07
- High
- 2.40
- Volumen
- 480
- Cambio diario
- 5.21%
- Cambio mensual
- 54.17%
- Cambio a 6 meses
- 80.49%
- Cambio anual
- 44.16%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B