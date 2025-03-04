通貨 / LRE
LRE: Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Shares
2.07 USD 0.15 (6.76%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LREの今日の為替レートは、-6.76%変化しました。日中、通貨は1あたり1.88の安値と2.21の高値で取引されました。
Lead Real Estate Co Ltd - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
LRE News
- Lead Real Estate Co., Ltd Announces the Sale of a Planned Hotel, ENT TERRACE TSUKIJI 6 CHOME, Where the Urban Development Project of the Decade in Tokyo is Taking Place
1日のレンジ
1.88 2.21
1年のレンジ
1.00 2.97
- 以前の終値
- 2.22
- 始値
- 2.07
- 買値
- 2.07
- 買値
- 2.37
- 安値
- 1.88
- 高値
- 2.21
- 出来高
- 117
- 1日の変化
- -6.76%
- 1ヶ月の変化
- 43.75%
- 6ヶ月の変化
- 68.29%
- 1年の変化
- 34.42%
