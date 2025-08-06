Dövizler / LNW
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LNW: Light & Wonder Inc
87.28 USD 0.94 (1.07%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LNW fiyatı bugün -1.07% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 86.88 ve Yüksek fiyatı olarak 88.65 aralığında işlem gördü.
Light & Wonder Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNW haberleri
- Light & Wonder prices $1 billion in senior unsecured notes
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Light & Wonder (LNW) is a Strong Value Stock
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Pollard Banknote: Why Weak Margins Don't Tell The Whole Story (TSX:PBL:CA)
- Throsby Timothy buys Light & Wonder (LNW) shares worth $1.78m
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Hamish McLennan buys Light & Wonder (LNW) shares worth $120,901
- Light & Wonder director Odell buys shares worth $3k
- Why Light & Wonder (LNW) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Light & wonder director Korsanos buys $645k in shares
- Benchmark lowers Light & Wonder stock price target on revenue miss
- LNW vs. TTWO: Which Stock Is the Better Value Option?
- Light & Wonder Q2 Earnings Beat Estimates Despite Lower Revenues
- Light & Wonder stock hits 52-week low at 75.01 USD
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- JPMorgan downgrades Light & Wonder stock rating on growth concerns
- Light & Wonder Q2 2025 slides: Profitability growth continues despite revenue dip
- Light & Wonder (LNW) Q2 EPS Jumps 15%
- Light & Wonder (LNW) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Light & Wonder (LNW) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Light Wonder earnings beat by $0.22, revenue fell short of estimates
- Down 11.6% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Light & Wonder (LNW)
- Kids need hands-on money lessons. Why not let them ‘FAFO’?
Günlük aralık
86.88 88.65
Yıllık aralık
75.46 113.95
- Önceki kapanış
- 88.22
- Açılış
- 88.51
- Satış
- 87.28
- Alış
- 87.58
- Düşük
- 86.88
- Yüksek
- 88.65
- Hacim
- 2.254 K
- Günlük değişim
- -1.07%
- Aylık değişim
- -2.69%
- 6 aylık değişim
- 2.00%
- Yıllık değişim
- -3.02%
21 Eylül, Pazar