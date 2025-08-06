通貨 / LNW
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LNW: Light & Wonder Inc
88.22 USD 0.07 (0.08%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LNWの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり87.07の安値と89.66の高値で取引されました。
Light & Wonder Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNW News
- Light & Wonder prices $1 billion in senior unsecured notes
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Light & Wonder (LNW) is a Strong Value Stock
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Pollard Banknote: Why Weak Margins Don't Tell The Whole Story (TSX:PBL:CA)
- Throsby Timothy buys Light & Wonder (LNW) shares worth $1.78m
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Hamish McLennan buys Light & Wonder (LNW) shares worth $120,901
- Light & Wonder director Odell buys shares worth $3k
- Why Light & Wonder (LNW) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Light & wonder director Korsanos buys $645k in shares
- Benchmark lowers Light & Wonder stock price target on revenue miss
- LNW vs. TTWO: Which Stock Is the Better Value Option?
- Light & Wonder Q2 Earnings Beat Estimates Despite Lower Revenues
- Light & Wonder stock hits 52-week low at 75.01 USD
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- JPMorgan downgrades Light & Wonder stock rating on growth concerns
- Light & Wonder Q2 2025 slides: Profitability growth continues despite revenue dip
- Light & Wonder (LNW) Q2 EPS Jumps 15%
- Light & Wonder (LNW) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Light & Wonder (LNW) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Light Wonder earnings beat by $0.22, revenue fell short of estimates
- Down 11.6% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Light & Wonder (LNW)
- Kids need hands-on money lessons. Why not let them ‘FAFO’?
1日のレンジ
87.07 89.66
1年のレンジ
75.46 113.95
- 以前の終値
- 88.15
- 始値
- 89.66
- 買値
- 88.22
- 買値
- 88.52
- 安値
- 87.07
- 高値
- 89.66
- 出来高
- 2.753 K
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- -1.64%
- 6ヶ月の変化
- 3.10%
- 1年の変化
- -1.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K