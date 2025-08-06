货币 / LNW
LNW: Light & Wonder Inc
88.69 USD 1.74 (1.92%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LNW汇率已更改-1.92%。当日，交易品种以低点88.53和高点91.93进行交易。
关注Light & Wonder Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
88.53 91.93
年范围
75.46 113.95
- 前一天收盘价
- 90.43
- 开盘价
- 91.50
- 卖价
- 88.69
- 买价
- 88.99
- 最低价
- 88.53
- 最高价
- 91.93
- 交易量
- 3.093 K
- 日变化
- -1.92%
- 月变化
- -1.11%
- 6个月变化
- 3.65%
- 年变化
- -1.46%
