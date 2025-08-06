KurseKategorien
Währungen / LNW
Zurück zum Aktien

LNW: Light & Wonder Inc

88.22 USD 0.07 (0.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LNW hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.07 bis zu einem Hoch von 89.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die Light & Wonder Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

LNW News

Tagesspanne
87.07 89.66
Jahresspanne
75.46 113.95
Vorheriger Schlusskurs
88.15
Eröffnung
89.66
Bid
88.22
Ask
88.52
Tief
87.07
Hoch
89.66
Volumen
2.753 K
Tagesänderung
0.08%
Monatsänderung
-1.64%
6-Monatsänderung
3.10%
Jahresänderung
-1.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K