LNW: Light & Wonder Inc
88.22 USD 0.07 (0.08%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNW hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.07 bis zu einem Hoch von 89.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die Light & Wonder Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
87.07 89.66
Jahresspanne
75.46 113.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 88.15
- Eröffnung
- 89.66
- Bid
- 88.22
- Ask
- 88.52
- Tief
- 87.07
- Hoch
- 89.66
- Volumen
- 2.753 K
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- -1.64%
- 6-Monatsänderung
- 3.10%
- Jahresänderung
- -1.98%
