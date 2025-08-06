КотировкиРазделы
LNW: Light & Wonder Inc

88.69 USD 1.74 (1.92%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс LNW за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.53, а максимальная — 91.93.

Следите за динамикой Light & Wonder Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости LNW

Дневной диапазон
88.53 91.93
Годовой диапазон
75.46 113.95
Предыдущее закрытие
90.43
Open
91.50
Bid
88.69
Ask
88.99
Low
88.53
High
91.93
Объем
3.093 K
Дневное изменение
-1.92%
Месячное изменение
-1.11%
6-месячное изменение
3.65%
Годовое изменение
-1.46%
