Валюты / LNW
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
LNW: Light & Wonder Inc
88.69 USD 1.74 (1.92%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LNW за сегодня изменился на -1.92%. При этом минимальная цена на торгах достигала 88.53, а максимальная — 91.93.
Следите за динамикой Light & Wonder Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LNW
- Light & Wonder prices $1 billion in senior unsecured notes
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Light & Wonder (LNW) is a Strong Value Stock
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Pollard Banknote: Why Weak Margins Don't Tell The Whole Story (TSX:PBL:CA)
- Throsby Timothy buys Light & Wonder (LNW) shares worth $1.78m
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Hamish McLennan buys Light & Wonder (LNW) shares worth $120,901
- Light & Wonder director Odell buys shares worth $3k
- Why Light & Wonder (LNW) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Light & wonder director Korsanos buys $645k in shares
- Benchmark lowers Light & Wonder stock price target on revenue miss
- LNW vs. TTWO: Which Stock Is the Better Value Option?
- Light & Wonder Q2 Earnings Beat Estimates Despite Lower Revenues
- Light & Wonder stock hits 52-week low at 75.01 USD
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- JPMorgan downgrades Light & Wonder stock rating on growth concerns
- Light & Wonder Q2 2025 slides: Profitability growth continues despite revenue dip
- Light & Wonder (LNW) Q2 EPS Jumps 15%
- Light & Wonder (LNW) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Light & Wonder (LNW) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Light Wonder earnings beat by $0.22, revenue fell short of estimates
- Down 11.6% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Light & Wonder (LNW)
- Kids need hands-on money lessons. Why not let them ‘FAFO’?
Дневной диапазон
88.53 91.93
Годовой диапазон
75.46 113.95
- Предыдущее закрытие
- 90.43
- Open
- 91.50
- Bid
- 88.69
- Ask
- 88.99
- Low
- 88.53
- High
- 91.93
- Объем
- 3.093 K
- Дневное изменение
- -1.92%
- Месячное изменение
- -1.11%
- 6-месячное изменение
- 3.65%
- Годовое изменение
- -1.46%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.