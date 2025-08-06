Devises / LNW
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
LNW: Light & Wonder Inc
87.28 USD 0.94 (1.07%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LNW a changé de -1.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.88 et à un maximum de 88.65.
Suivez la dynamique Light & Wonder Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNW Nouvelles
- Light & Wonder fixe le prix de 1 milliard $ d’obligations senior non garanties
- Light & Wonder prices $1 billion in senior unsecured notes
- Are You a Growth Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Here's Why Light & Wonder (LNW) is a Strong Value Stock
- Friday’s Insider Trades: Top Buys and Sells in US Stocks Revealed
- Pollard Banknote: Why Weak Margins Don't Tell The Whole Story (TSX:PBL:CA)
- Throsby Timothy buys Light & Wonder (LNW) shares worth $1.78m
- Why This 1 Growth Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- Hamish McLennan buys Light & Wonder (LNW) shares worth $120,901
- Light & Wonder director Odell buys shares worth $3k
- Why Light & Wonder (LNW) is a Top Value Stock for the Long-Term
- Light & wonder director Korsanos buys $645k in shares
- Benchmark lowers Light & Wonder stock price target on revenue miss
- LNW vs. TTWO: Which Stock Is the Better Value Option?
- Light & Wonder Q2 Earnings Beat Estimates Despite Lower Revenues
- Light & Wonder stock hits 52-week low at 75.01 USD
- Redwire Posts Downbeat Q2 Results, Joins Tandem Diabetes Care, Fortinet, Symbotic And Other Big Stocks Moving Lower In Thursday's Pre-Market Session - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), Airbnb (NASDAQ:ABNB)
- JPMorgan downgrades Light & Wonder stock rating on growth concerns
- Light & Wonder Q2 2025 slides: Profitability growth continues despite revenue dip
- Light & Wonder (LNW) Q2 EPS Jumps 15%
- Light & Wonder (LNW) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Light & Wonder (LNW) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Light Wonder earnings beat by $0.22, revenue fell short of estimates
- Down 11.6% in 4 Weeks, Here's Why You Should You Buy the Dip in Light & Wonder (LNW)
Range quotidien
86.88 88.65
Range Annuel
75.46 113.95
- Clôture Précédente
- 88.22
- Ouverture
- 88.51
- Bid
- 87.28
- Ask
- 87.58
- Plus Bas
- 86.88
- Plus Haut
- 88.65
- Volume
- 2.254 K
- Changement quotidien
- -1.07%
- Changement Mensuel
- -2.69%
- Changement à 6 Mois
- 2.00%
- Changement Annuel
- -3.02%
20 septembre, samedi