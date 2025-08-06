CotationsSections
Devises / LNW
LNW: Light & Wonder Inc

87.28 USD 0.94 (1.07%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de LNW a changé de -1.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 86.88 et à un maximum de 88.65.

Suivez la dynamique Light & Wonder Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
86.88 88.65
Range Annuel
75.46 113.95
Clôture Précédente
88.22
Ouverture
88.51
Bid
87.28
Ask
87.58
Plus Bas
86.88
Plus Haut
88.65
Volume
2.254 K
Changement quotidien
-1.07%
Changement Mensuel
-2.69%
Changement à 6 Mois
2.00%
Changement Annuel
-3.02%
