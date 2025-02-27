Dövizler / LNSR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
LNSR: LENSAR Inc
12.38 USD 0.02 (0.16%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
LNSR fiyatı bugün -0.16% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 12.19 ve Yüksek fiyatı olarak 12.45 aralığında işlem gördü.
LENSAR Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNSR haberleri
- LENSAR earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- LENSAR Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 - Alcon (NYSE:ALC)
- Alcon: A Clear Vision, But Fully Valued (NYSE:ALC)
- Alcon Eyes Surgical Edge With LENSAR Buyout: Details - LENSAR (NASDAQ:LNSR), Alcon (NYSE:ALC)
- LENSAR stock surges 23.7% as Q4 revenue beats estimates
Günlük aralık
12.19 12.45
Yıllık aralık
4.20 17.30
- Önceki kapanış
- 12.40
- Açılış
- 12.45
- Satış
- 12.38
- Alış
- 12.68
- Düşük
- 12.19
- Yüksek
- 12.45
- Hacim
- 140
- Günlük değişim
- -0.16%
- Aylık değişim
- 2.06%
- 6 aylık değişim
- -12.45%
- Yıllık değişim
- 168.55%
21 Eylül, Pazar