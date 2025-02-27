通貨 / LNSR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LNSR: LENSAR Inc
12.40 USD 0.27 (2.13%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LNSRの今日の為替レートは、-2.13%変化しました。日中、通貨は1あたり12.30の安値と12.83の高値で取引されました。
LENSAR Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNSR News
- LENSAR earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- LENSAR Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 - Alcon (NYSE:ALC)
- Alcon: A Clear Vision, But Fully Valued (NYSE:ALC)
- Alcon Eyes Surgical Edge With LENSAR Buyout: Details - LENSAR (NASDAQ:LNSR), Alcon (NYSE:ALC)
- LENSAR stock surges 23.7% as Q4 revenue beats estimates
1日のレンジ
12.30 12.83
1年のレンジ
4.20 17.30
- 以前の終値
- 12.67
- 始値
- 12.75
- 買値
- 12.40
- 買値
- 12.70
- 安値
- 12.30
- 高値
- 12.83
- 出来高
- 141
- 1日の変化
- -2.13%
- 1ヶ月の変化
- 2.23%
- 6ヶ月の変化
- -12.31%
- 1年の変化
- 168.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K