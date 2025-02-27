Währungen / LNSR
LNSR: LENSAR Inc
12.41 USD 0.01 (0.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LNSR hat sich für heute um 0.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.40 bis zu einem Hoch von 12.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die LENSAR Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
12.40 12.45
Jahresspanne
4.20 17.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.40
- Eröffnung
- 12.45
- Bid
- 12.41
- Ask
- 12.71
- Tief
- 12.40
- Hoch
- 12.45
- Volumen
- 30
- Tagesänderung
- 0.08%
- Monatsänderung
- 2.31%
- 6-Monatsänderung
- -12.23%
- Jahresänderung
- 169.20%
