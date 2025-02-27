Devises / LNSR
LNSR: LENSAR Inc
12.38 USD 0.02 (0.16%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LNSR a changé de -0.16% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 12.19 et à un maximum de 12.45.
Suivez la dynamique LENSAR Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LNSR Nouvelles
- LENSAR earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- LENSAR Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 - Alcon (NYSE:ALC)
- Alcon: A Clear Vision, But Fully Valued (NYSE:ALC)
- Alcon Eyes Surgical Edge With LENSAR Buyout: Details - LENSAR (NASDAQ:LNSR), Alcon (NYSE:ALC)
- LENSAR stock surges 23.7% as Q4 revenue beats estimates
Range quotidien
12.19 12.45
Range Annuel
4.20 17.30
- Clôture Précédente
- 12.40
- Ouverture
- 12.45
- Bid
- 12.38
- Ask
- 12.68
- Plus Bas
- 12.19
- Plus Haut
- 12.45
- Volume
- 140
- Changement quotidien
- -0.16%
- Changement Mensuel
- 2.06%
- Changement à 6 Mois
- -12.45%
- Changement Annuel
- 168.55%
20 septembre, samedi