Валюты / LNSR
LNSR: LENSAR Inc
12.35 USD 0.01 (0.08%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LNSR за сегодня изменился на 0.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.26, а максимальная — 12.49.
Следите за динамикой LENSAR Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости LNSR
- LENSAR earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- LENSAR Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 - Alcon (NYSE:ALC)
- Alcon: A Clear Vision, But Fully Valued (NYSE:ALC)
- Alcon Eyes Surgical Edge With LENSAR Buyout: Details - LENSAR (NASDAQ:LNSR), Alcon (NYSE:ALC)
- LENSAR stock surges 23.7% as Q4 revenue beats estimates
Дневной диапазон
12.26 12.49
Годовой диапазон
4.20 17.30
- Предыдущее закрытие
- 12.34
- Open
- 12.37
- Bid
- 12.35
- Ask
- 12.65
- Low
- 12.26
- High
- 12.49
- Объем
- 59
- Дневное изменение
- 0.08%
- Месячное изменение
- 1.81%
- 6-месячное изменение
- -12.66%
- Годовое изменение
- 167.90%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.