통화 / LNSR
LNSR: LENSAR Inc
12.38 USD 0.02 (0.16%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LNSR 환율이 오늘 -0.16%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.19이고 고가는 12.45이었습니다.
LENSAR Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LNSR News
- LENSAR earnings missed by $0.08, revenue fell short of estimates
- LENSAR Reports Inducement Grants Under Nasdaq Listing Rule 5635(c)(4)
- Alcon Secures First FDA Approval Since Novartis Spin-Off In 2019 - Alcon (NYSE:ALC)
- Alcon: A Clear Vision, But Fully Valued (NYSE:ALC)
- Alcon Eyes Surgical Edge With LENSAR Buyout: Details - LENSAR (NASDAQ:LNSR), Alcon (NYSE:ALC)
- LENSAR stock surges 23.7% as Q4 revenue beats estimates
일일 변동 비율
12.19 12.45
년간 변동
4.20 17.30
- 이전 종가
- 12.40
- 시가
- 12.45
- Bid
- 12.38
- Ask
- 12.68
- 저가
- 12.19
- 고가
- 12.45
- 볼륨
- 140
- 일일 변동
- -0.16%
- 월 변동
- 2.06%
- 6개월 변동
- -12.45%
- 년간 변동율
- 168.55%
20 9월, 토요일